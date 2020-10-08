В Казани возбудили уголовное дело из-за самовольного перекрытия дороги

Речь идет сразу о двух уголовных статьях: «превышение должностных полномочий» и «самоуправство». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще в начале сентября этого года жители поселка «Татваленка» в Приволжском районе Казани начали жаловаться, что они отрезаны от «цивилизации». Им самовольно перекрыли единственную дорогу, ведущую в город. В итоге, к одной женщине по этой причине вовремя не смогла проехать «скорая».

По данному факту была проведена доследственная проверка. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «превышение должностных полномочий» и «самоуправство».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.