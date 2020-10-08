12 октября у жителей трех районов Казани из крана может пойти зеленая вода

Тех, чья вода поменяет цвет, просят сообщить об этом по телефону +7(843)291-87-95. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В понедельник, 12 октября, в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани будут проводить работы по выявлению мест утечки теплоносителя. В сетевую воду магистральных тепловодов введут безвредный зеленый краситель. Так, у ряда горожан из крана может пойти зеленая вода, предупреждают в комитете жилищно-коммунального хозяйства города.

Тех, чья вода поменяет цвет, просят не пугаться и оперативно сообщить об этом в диспетчерскую службу филиала «Татэнерго» Казанские тепловые сети по телефону +7(843)291-87-95.