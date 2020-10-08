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В Казани до конца октября ограничат движение по улице Назарбаева

Там будут ремонтировать магистральный теплопровод
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В понедельник, 12 октября, в Казани частично ограничат движение транспорта по улице Нурсулатана Назарбаева на границе Вахитовского и Приволжского районов города. Такое распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома столицы Татарстана.

Речь идет об участке от дома №66 до дома №60. В течение нескольких недель там будут ремонтировать магистральный теплопровод. Работы должны завершиться 31 октября. До тех пор автомобилистам стоит заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

О закрытии дорог в Казани и Татарстане