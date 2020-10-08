Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект развития Иннополиса

Фото: пресс-служба Иннополиса

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект дальнейшего развития Иннополиса.

Так, в городе должны появиться новые жилые кварталы, в том числе с арендными домами. Параллельно с жильем предлагается строить офисы и научно-производственные центры. Также архитекторы предложили увеличить площадь торговых помещений и развлекательных площадок. Вместе с тем, на территории Иннополиса хотят создать аутлет-деревню.

Глава республики отметил необходимость системного развития объектов инженерной и социальной инфраструктуры города.