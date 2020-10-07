В Набережных Челнах скончался заслуженный врач Татарстана Минихабир Шайдуллин

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В среду, 7 октября, стало известно о смерти заслуженного врача Татарстана, известного в Набережных Челнах уролога и детского хирурга Минихабира Шайдуллина. Ему было 78 лет. Трагическую новость сообщили в клинике “ТАНАР”, где врач работал последние восемь лет - после выхода на пенсию.

- Любовь к детям и желание помогать больным людям стали для него главными причинами выбора профессии врача. В жизни и работе Хабир Сунгатович руководствовался принципами: быть честным по отношению к себе и пациентам. Профессионал в своем деле, отзывчивый человек и интересный собеседник. Его уважали, ценили, любили и коллеги, и пациенты, - вспоминают коллеги Минихабира Сунгатовича.

В клинике отмечают, что годы работы в медицине, а также свой профессиональный и жизненный путь он описал в монографии “Сердце, отданное детям”, которая вышла в 2002 года.