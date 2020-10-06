В Казани решили отреставрировать дом Шигабутдина Марджани

Фото: Префектура «Старый город»

В столице Татарстана в доме Шигабутдина Марджани, который расположен по адресу: улица Каюма Насыри, 10, началась реставрация. Напомним, данное здание, построенное еще в 1858 году, является объектом культурного наследия.

Поэтому, перед тем как приступить к его ремонту, были проведены историко-архивные исследования, чтобы с максимальной точностью восстановить утраченные элементы.

Так, дому Марджани вернут кирпичный пристрой и навесы над входами. А после завершения реставрации в нем создадут музей татарского деятеля.

Сейчас начат первый этап работ – специалисты разбирают в здании прогнившие деревянные полы.

СПРАВКА

Данный дом был построен выдающимся ученым, религиозным и общественным деятелем Шигабутдином Марджани в 1858 году. Его гостями становились представители татарского духовенства и купечества, шакирды, деятели науки и культуры.