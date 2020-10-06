Житель Марий Эл, избивший 8-летнюю девочку, отделался штрафом

Суд при вынесении приговора мужчины учел целый ряд факторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл поставлена точка в истории о "сердитом" жителе одной из деревень Волжского района. Напомним, там 5 июля этого года 57-летний мужчина из хулиганских побуждений с силой схватил 8-летнюю девочку за плечи, затем ударил ее правой рукой по голове. Да так, что она упала, ударившись ногами и руками о дорогу-грунтовку. У ребенка зафиксировали сотрясение головного мозга. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в этой деревне. Было возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

На суде мужчина вину свою признал. В итоге ему, с учетом отсутствия ранее судимостей, преступления совершено впервые и оно относится к категории небольшой тяжести, принесенных ранее извинения потерпевшей и ее матери, а также возмещения морального вреда, был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.