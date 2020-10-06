Чувашия присоединилась к Всероссийскому дню ходьбы

В эти выходные, 3 октября, практически тысяча жителей Чебоксар различных возрастов приняли участие в большом спортивном празднике - Всероссийском дне ходьбы. Впервые подобное мероприятие прошло в октябре 2014 года и было приурочено к открытию Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава», который прошел в Чебоксарах, сообщает пресс-служба Правительства Чувашии.

Старт мероприятию дали на обновленной Московской набережной в Чебоксарах. Сначала состоялась массовая разминка, а затем - старт пешеходному марафону. Не обошлось и без напутственных слов именитых спортсменов: титулованные спортсмены республики, заслуженные мастера спорта СССР и России Елена Николаева, Олимпиада Иванова, Владимир Андреев и Алина Иванова, руководитель Олимпийского совета Чувашии Анатолий Николаев.

- Благодаря физической активности и регулярным занятиями спортом формируется хорошая осанка, укрепляется здоровье и повышается работоспособность. Доброго вам здоровья, легкости и грации, - искренне поздравила олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Елена Николаева.

В этот день участники акции прошагали дистанцию в 1000 метров в поддержку олимпийской команды России. На финише каждый получил диплом участника Олимпийского комитета России. Аналогичные старты в эти выходные прошли и в муниципалитетах Чувашии.