Жители Казани в среднем зарабатывают 42,1 тысячи рублей в месяц

Казанцы ежемесячно могут позволить себе 2,37 стандартных набора товаров и услуг. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казань стала 26 в списке городов России по уровню зарплат. Сейчас жители столицы Татарстана в среднем получают по 42,1 тысячи рублей ежемесячно. На эти деньги они могут приобрести 2,37 стандартных набора товаров и услуг, сообщают специалисты РИА Новости.

В стандартный набор товаров и слуг исследователи включили 109 пунктов, среди которых продукты питания, траты на отдых и транспорт, ЖКУ, юридические услуги и промтовары.

Рейтинг возглавила Москва, где жители получают в среднем по 103,1 тысячи рублей и могут позволить себе по четыре «набора». «Серебро» у Южно-Сахалинска (97,4 тысячи рублей и 3,8 «набора»), «бронза» - у Салехарда (94,9 тысяч рублей и 3,6 «набора»).