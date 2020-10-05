В Марий Эл из-за пьяного лихача в полицейской погоне пострадала школьница

Фото: пресс-служба УГИДД Марий Эл

Около 22.00 в воскресенье, 4 октября, на улице Шестакова в Волжске опрокинулся автомобиль ВАЗ-2109. За несколько минут до этого водитель легковушки проигнорировал требования автоинспекторов об остановке и пытался уйти от полицейской погони.

Как позже выяснилось, за рулем автомобиля был пьяный мужчина, не имеющий права управления транспортным средством. В результате ДТП он не пострадал, чего нельзя сказать о его пассажирке – 14-летней школьнице. Девочка получила различные травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.