В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Новыми жертвами инфекции стали 76-летний мужчина из Казани и 77-летняя женщина из Зеленодольского района. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане скончались еще два человека с коронавирусом. Новыми жертвами инфекции стали 76-летний мужчина из Казани и 77-летняя женщина из Зеленодольского района. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Мужчина был госпитализирован в республиканскую клиническую инфекционную больницу с коронавирусом, осложненным внебольничной двусторонней пневмонией. Его состояние ухудшали обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Женщина была доставлена и центральную больницу Зеленодольсокго района с внебольничной пневмонией. У нее также имелся ряд хронический заболеваний. COVID-19 у пациентки был подтвержден после тестирования.

Так, число летальных случаев инфекции в Татарстане, по данным ведомства, достигло 81. Тогда как с начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 7 364 человека, 6 270 из которых уже выздоровели.