В Татарстане коронавирусом заразились еще 27 человек

С начала пандемии в республике выявили уже 7 364 случая COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 27 зараженных коронавирусом. Большинство из них – жители Казани (17). Остальные из Набережных Челнов (2), Нурлатского района (2), Сабинского района (2), Верхнеуслонского района (1), Нижнекамского района (1), Пестречинского района (1) и Тукаевского района (1). Все случаи контактные.

Известно, что среди новых инфицированных несовершеннолетних нет, одному – от 18 до 30 лет, 14 – от 30 до 50 лет, троим – от 50 до 60 лет, пятерым – от 60 до 70 лет, а четверым – от 70 до 80 лет. Трое из них госпитализированы, 24 – оставлены дома с легкой или бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике выявили уже 7 364 случая COVID-19. Местный Минздрав говорит о 6 270 выздоровевших и 79 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о тех же 6 270 выздоровевших, но лишь 51 скончавшемся.