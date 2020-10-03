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В Набережных Челнах с рельс сошел товарный вагон

Задержки пассажирских поездов нет
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Утром 3 октября в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах с рельс сошел товарный вагон.

ЧП произошло на улице Авторемонтная на внутренней ветке ООО «Железнодорожник».

- Опрокидывания вагона не было. Погибших и пострадавших нет. Данные пути не относятся к Куйбышевской железной дороге, - сообщили в МЧС Татарстана.

Опрокидывания вагона не происходило.

Опрокидывания вагона не происходило.

Фото: МЧС Татарстана

Задержки в движении других поездов нет. На ликвидацию происшествия привлекли 22 человека и 6 единиц техники.

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