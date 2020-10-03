С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
Утром 3 октября в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах с рельс сошел товарный вагон.
ЧП произошло на улице Авторемонтная на внутренней ветке ООО «Железнодорожник».
- Опрокидывания вагона не было. Погибших и пострадавших нет. Данные пути не относятся к Куйбышевской железной дороге, - сообщили в МЧС Татарстана.
Опрокидывания вагона не происходило.
Фото: МЧС Татарстана
Задержки в движении других поездов нет. На ликвидацию происшествия привлекли 22 человека и 6 единиц техники.