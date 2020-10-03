В Казани мужчину, который надругался над пенсионеркой, приговорили к 13,5 годам колонии

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Суд постановил признать 25-летнего мужчину виновным по следующим уголовным статьям: «угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», «насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения», «изнасилование», «разбой» и «незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья».

- Его приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В суде было доказано, что вечером 19 февраля этого года в Казани снимающий квартиру на улице Чуйкова фигурант дела был пьян. В этом состоянии он постучался к 66-летней соседке и попросил у нее муки. Женщина под этим предлогом и впустила мужчину к себе в квартиру. Там злоумышленник обхватил пенсионерку рукой за шею и приставил к ней нож. Он начал требовать деньги. Испуганная женщина отдала соседу 30 000 рублей и сотовый телефон. Осужденный после этого надругался над своей жертвой. Затем избил, связал, заткнул рот перчаткой, запер в шкаф и подпер его столом.