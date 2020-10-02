В Казани экс-сотрудника Росгвардии и его знакомого судят за изнасилование секс-работницы

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Мужчин обвиняют по четырем уголовным статьям: «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «вымогательство с применением насилия» и «грабеж». До вынесения решения суда они находятся под стражей.

По версии следствия, вечером 12 октября прошлого года в Казани женщина, оказывающая за деньги интим-услуги, ждала у себя на квартире постоянного клиента. Но когда она открыла дверь, вместо него ворвался мужчина в маске. Как утверждается, он заломил женщине руку за спину и надел наручники. После этого в квартиру зашел еще один злоумышленник.

Мужчины представились сотрудниками полиции и начали требовать у женщины сдать контакты ее сутенеров и «крыши». Потерпевшая ответила, что работает только на себя. Тогда злоумышленники предложили ей свое покровительство и бесплатное обслуживание. Женщина отказала.

А когда ей начали угрожать расправой, испугавшись она перевела на счет одного из злоумышленников 20 тысяч рублей. Другой же забрал из кошелька женщины 8 тысяч рублей. Как утверждается, перед уходом мужчины изнасиловали потерпевшую.

- По официальным данным за 4 дня до происшествия один из них по собственной инициативе был уволен из Росгвардии, - сообщает «Зона права».