В Татарстане иномарка насмерть сбила 14-летнего мотоциклиста

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

В эту пятницу, 2 октября, около 16.00 в Лаишево произошло смертельное ДТП. На пересечение улицы Зеленой (Старая Пристань) и автодороги, ведущей в лагерь «Чайка» автомобиль «Рено Логан» столкнулся с мотоциклом, которым управлял 14-летний водитель. От полученных травм подросток скончался на месте.

- На место аварии выехал и.о. прокурора района Денис Суглов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Отметим, что, в свою очередь, госавтоинспекторам предстоит выяснить, кто дал мотоцикл погибшему, который в силу возраста не мог получить водительские права.