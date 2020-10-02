Врио Главного судебного пристава Чувашии стал Денис Борисов

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

Сегодня, 2 октября, и.о председателя Кабмина Чувашии Михаилу Ноздрякову преставили нового врио главнго судебного пристава республики. Им стал Денис Борисов, который последние 18 лет работал в системе принудительного исполнения. Ноздряков поздравил Борисова с назначением и пожелал ему успешной работы.

- Ценим ваш вклад в части исполнения судебных решений. Приятно, что за 8 месяцев текущего года в пользу бюджета взыскано более 700 миллионов рублей различных платежей, - заметил Михаил Ноздряков.

После собравшиеся, среди которых были и руководитель Администрации главы Чувашии Вячеслав Борис, и заместитель Председателя Кабмина республики - глава местного Минэкономразвития Дмитрий Краснов, обсудили основные направления совместной работы по защите законных прав и интересов граждан.

В частности, они поднимали вопросы взыскания задолженности по жилищно-коммунальным платежам, заработной плате и алиментов.