В Набережных Челнах экологи нашли источник неприятного запаха

В отношении виновного составили административные протоколы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неприятный запах в Набережных Челнах, на который пожаловались горожане, появился из-за аварийного выброса от неисправной газоочистной установки. Как установили экологи виновником стало одно из предприятий промзоны БСИ, которое занимается выпуском строительных изделий.

- За использование вышедшего из строя оборудования, а также невыполнение мероприятий по улавливанию, предупреждению, устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отношении юридического лица составлено два административных протокола, - сообщают в Минэкологии Татарстана.

Помимо этого, предприятию выдано предписание – устранить выявленные нарушения в течении одного месяца.