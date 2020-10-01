В Ульяновской области на трассе произошло массовое ДТП

Водитель “Весты” обращался за медицинской помощью, но был отпущен домой - назначено амбулаторное лечение. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В среду, 30 сентября, на 161 километре 745 метре автодороги “Цивильск - Ульяновск” произошла массовая авария. Около 19.30 там столкнулись грузовик “ДАФ” в составе полуприцепа, самосвал “МАЗ 6501В5” и легковушка “Лада Веста”.

По предварительным данным, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в самосвал сзади. От удара “ДАФ” выбросило на встречку, где он столкнулся с “Ладой”.

В результате ДТП 49-летний водитель грузовика был госпитализирован. Водитель “Весты” обращался за медицинской помощью, но был отпущен домой - назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.