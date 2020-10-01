В Марий Эл иномарка вылетела с дороги и опрокинулась: пострадали два пассажира

Авария произошла на 39 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” в Советском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 30 сентября, на 39 километре автодороги “Йошкар-Ола - Уржум” произошла авария. Около 23.30 автомобиль Kia Spectra съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скоростью движения вследствие чего не справился с управлением иномаркой. Уже после автоинспекторы выяснили, что у мужчины, находившегося за рулем, нет водительского удостоверения.

В результате ДТП пострадали два пассажира Kia в возрасте 34-х и 45-ти лет. С места произошедшего они были госпитализированы.

- Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, - отмечают в пресс-службе УГИБДД Марий Эл.