Директора Фонда социально-экономического развития Марий Эл обвинили в растрате более 2,7 миллиона рублей

Мужчину на время следствия отправили под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

44-летнего директора Фонда социально-экономического развития Марий Эл арестовали по обвинению в растрате вверенных ему денег.

Как следует из материалов уголовного дела, с апреля по июль 2020 года, будучи еще председателем ликвидационной комиссии МО «Город Йошкар-Ола», мужчина присвоил себе не менее 850 тысяч рублей.

Кроме того, как установило следствие, находясь уже в должности директора Фонда, он по такой же схеме завладел еще 1,9 миллиона рублей.

- Преступления выявлены сотрудниками ФСБ. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Расследование уголовного дела о растратах в крупном и особо крупном размерах, совершенных с использованием служебного положения, продолжается.