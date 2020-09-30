В Набережных Челнах завершается строительство филиала республиканского онкодиспансера

Медучреждение будет оказывать помощь не только горожанам, но и жителям девяти районов северо-восточной части Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство филиала республиканского онкодиспансера в Набережных Челнах практически завершено. Сейчас там ведутся отделочные работы и монтаж тяжелого оборудования. Об этом в среду, 30 сентября, на пресс-конференции журналистам сообщил главврач РКОД Ильгиз Хитиятов.

Известно, что в составе онкоцентра в Набережных Челнах будут работать поликлиника, рассчитанная на 100 тысяч посещений в год, и радиологический корпус, способный проводить 30 тысяч сеансов лучевой терапии в год. Медучреждение будет оказывать помощь не только горожанам, но и жителям девяти районов северо-восточной части Татарстана.