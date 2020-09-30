Животных из конно-спортивной школы "Тулпар" в Набережных Челнах расселяют в другие города

Уже достигнута договоренность о том, что львица Киара переедет в Уфу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Набережных Челнах из конно-спортивной школы "Тулпар" вывозят животных, которых там жили в импровизированном зоопарке. Претензии к тому, как сдержатся дикие звери, предъявляли сотрудники Госкомитета по биоресурсам Татарстана: клетки тесные и грязные, небезопасные прежде всего для самих обитателей, животные травмируются и выглядят неухоженными. Проведенные проверки выявили и недостатки кормов, и отсутствие надлежащих условий для содержание животных.

Было принято решение зоопарк закрыть, а всем его обитателям подыскать новые дома. Так, достигнута договоренность и львица Киара, которую поместил в зоопарк экс-мэр города Василь Шайхразиев, переедет в Уфу, а волков и пятнистых оленей приютит Чебоксарский зооботсад.