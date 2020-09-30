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Общество

1 октября в Йошкар-Оле начнется отопительный сезон

Тепло дадут как в социально значимые, общественные и административные здания, так и в жилые дома
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Соответствующее постановление было подписано из-за многочисленных обращений граждан и для того, чтобы не допустить рост числа инфекционных болезней.

Соответствующее постановление было подписано из-за многочисленных обращений граждан и для того, чтобы не допустить рост числа инфекционных болезней.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 1 октября, в жилые дома, а также социально значимые, общественные и административные здания Йошкар-Олы дадут тепло. Соответствующее постановление накануне подписал мэр города Евгений Маслов. Сделал он это из-за многочисленных обращений граждан и для того, чтобы не допустить рост числа инфекционных болезней.

Потребителей тепловой энергии просят обеспечить безаварийный пуск тепла и своевременную оплату текущей платежей за коммуналку.