1 октября в Йошкар-Оле начнется отопительный сезон

Соответствующее постановление было подписано из-за многочисленных обращений граждан и для того, чтобы не допустить рост числа инфекционных болезней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 1 октября, в жилые дома, а также социально значимые, общественные и административные здания Йошкар-Олы дадут тепло. Соответствующее постановление накануне подписал мэр города Евгений Маслов. Сделал он это из-за многочисленных обращений граждан и для того, чтобы не допустить рост числа инфекционных болезней.

Потребителей тепловой энергии просят обеспечить безаварийный пуск тепла и своевременную оплату текущей платежей за коммуналку.