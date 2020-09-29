Только подготовка к реконструкции здания в Казанском Кремле потребует 23,9 миллиона рублей

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 7 октября. Фото: Валерий РОМАНОВ

Стало известно, что только подготовка к реконструкции здания Присутственных мест Казанского Кремля потребует 23,9 миллиона рублей. Деньги уже выделены из бюджета Татарстана. Осталось только найти подрядчика. Для этого на сайте госзакупок опубликовали тендер.

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 7 октября. После он должен будет выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации и провести историко-культурную экспертизу. На это исполнителю тендера дано пять месяцев со дня заключения контракта.