В Йошкар-Оле в ДТП с двумя авто пострадал 3-летний ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Вечером в понедельник, 28 сентября, на Воскресенском проспекте в Йошкар-Оле произошла авария. Около 18.20 там столкнулись автомобили Opel Astra и Datsun On-Do. По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель первой иномарки решила повернуть налево - во двор, но не уступила дорогу другому водителю, который ехал по встречной полосе.

В результате столкновения женщина за рулем Opel не пострадала, в отличии от ее 3-летнего пассажира. Мальчик получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

Судя по фотогарфиям, Datsun On-Do после ДТП врезался еще и в забор, вследствие чего разбил себе весь перед.