В Татарстане 71-летняя пенсионерка отравилась во время пожара в своем доме

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар на кухне 71-летней пенсионерки на улице Гагарина в деревне Битлянгур Кукморского района республики начался в 14.02 в понедельник, 28 сентября. Соседи начали звонить в службу "112", сообщая о том, что пламя пока бушует на кухне, но может спалить весь дом и перекинуться на другие строения.

Первыми на место прибыли сотрудники добровольной пожарной команды "Тан" села Нижний Искубаш. Пожарное подразделение встретили хозяева и сообщили о том, что в доме людей нет, через дверной проём пожарный доброволец подал начал тушение внутренней части жилого дома.

Вскоре с огнем справились. Но в результате пожара обгорела стена, потолочное перекрытие жилого дома на общей площади 12 квадратных метров. Погибших нет, пострадала хозяйка - получила отравление продуктами горения. Она пыталась спасти ценные вещи, вот и наглоталась дыма

- Предварительная причина пожара – нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.