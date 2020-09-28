ВТБ запустил вклад «Перспектива» со ставкой до 5,25%

С 28 сентября ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад «Перспектива». Он может быть открыт в рублях на фиксированный срок. При размещении средств на 370 дней ставка составит 4,85%, на 181 день – 5,25%.

Новый депозит ВТБ предлагается клиентам, которые при участии банка заключили договор инвестиционного страхования жизни с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» по программе «Максимум Плюс» и оплатили его. Предложение доступно в течение пяти рабочих дней с момента заключения и оплаты договора ИСЖ. Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей, а максимальная ограничивается суммой средств, размещенных в договор ИСЖ. Если клиент расторгнет договор ИСЖ в течение 60 календарных дней со дня открытия вклада, то процентная ставка будет установлена на уровне вклада «До востребования».

- Многие россияне выбирают инвестиционное страхование жизни для создания надежной финансовой «подушки безопасности» для себя и своих близких. И если раньше этим инструментом пользовались прежде всего состоятельные люди, то сегодня рост финансовой грамотности населения способствует увеличению интереса к этому продукту со стороны массового сегмента. Поэтому с 28 сентября вклад «Перспектива» доступен клиентам всех категорий и позволяет вместе с долгосрочным инвестиционным продуктом воспользоваться выгодным предложением и разместить средства под повышенный процент. Это особенно удобно для тех вкладчиков, которые привыкли размещать средства на горизонте от полугода до года, - отметила заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

Сегодня клиентам банка доступны также сберегательные предложения из обновленной базовой линейки – «Вклад в будущее» и «Большие возможности». Кроме того, средства можно разместить на сезонном вкладе «Надежная основа» со ставкой до 5% и накопительном счете «Копилка».