Завершены поиски 49-летней жительницы Казани, которая пропала вместе со своим авто 19 августа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Иван ПЕТРОВ

26 сентября около одного из домов на улице Товарищеская в Казани был найдет автомобиль Vollswagen, а в нем тело его 49-летней хозяйки. Женщина уехала на машине и пропала еще 19 августа 2020 года. Несмотря на то, что на ее найденном теле не обнаружено внешних признаков насильственной смерти, а из машины не пропали даже деньги, по данному факту все же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Установлено, что с момента пропажи женщина не выезжала за пределы Казани. На протяжении ряда дней она жила в своем авто и выпивала спиртное.

- В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.