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Происшествия

На главу Госкомитета Чувашии по ГО и ЧС завели уголовное дело

Его заподозрили в халатности, которая повлекла причинение крупного ущерба местному бюджету
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что по его халатности бюджету Чувашии был причинен ущерб на более чем 41 миллион рублей.

Утверждается, что по его халатности бюджету Чувашии был причинен ущерб на более чем 41 миллион рублей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В отношении главы Госкомитета Чувашии по ГО и ЧС возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

По версии следствия, в мае 2019 года мужчина, занимая должность министра Чувашии по ГО и ЧС утвердил представленную его главбухом аукционную документацию на поставку оборудования в местные муниципалитеты, в том числе и турникетов.

Все бы ничего, но оно было закуплено по завышенной цене. Таким образом, согласно материалам уголовного дела, бюджету Чувашии был причинен ущерб на более чем 41 миллион рублей.

- Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками ФСБ и прокуратурой. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Сама уже экс-главбух сейчас проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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