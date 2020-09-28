На главу Госкомитета Чувашии по ГО и ЧС завели уголовное дело

Утверждается, что по его халатности бюджету Чувашии был причинен ущерб на более чем 41 миллион рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В отношении главы Госкомитета Чувашии по ГО и ЧС возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

По версии следствия, в мае 2019 года мужчина, занимая должность министра Чувашии по ГО и ЧС утвердил представленную его главбухом аукционную документацию на поставку оборудования в местные муниципалитеты, в том числе и турникетов.

Все бы ничего, но оно было закуплено по завышенной цене. Таким образом, согласно материалам уголовного дела, бюджету Чувашии был причинен ущерб на более чем 41 миллион рублей.

- Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками ФСБ и прокуратурой. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Сама уже экс-главбух сейчас проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.