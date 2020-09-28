В Марий Эл водитель мотоблока упал во время съезда в кювет

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Травмы различной степени тяжести получил 39-летний житель села Старое Крещено Оршанского района республики, когда выпал из своего мотоблока "Рысь" с прицепом.

Все произошло в субботу, 26 сентября, когда мужчина решил проехаться на мотоблоке, и при движении назад не убедился в безопасности своего маневра. В итоге водитель выпал со своего транспортного средства, когда оно скатилось в кювет. По счастливой случайности, он не попал под колеса своего мотоблока.

Раненного мужчину доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.