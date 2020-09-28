В Чебоксарах заработают грантовые проекты на 13,9 миллиона рублей

Из них 12,36 миллиона выделены Фондом президентских грантов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На планерке в администрации Чебоксар обсудили грантовую поддержку местной молодежи. В 2020 году ее в размере 13,9 миллиона рублей получили 10 проектов. Из них 12,36 миллиона выделены Фондом президентских грантов. Это значит, что предложенные молодыми чебоксарцами инициативы одобрены на федеральном уровне.

- Впервые некоммерческие организации города получают такую поддержку на всероссийском уровне. Направления проектов разные, и наша задача - вовлекать в эту деятельность еще больше молодежи, поддерживать эффективную реализацию идей подрастающего поколения, - отметил на планерке глав администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Так какие именно городские проекты получили грантовую поддержку?

«Координационный совет работающей молодежи» - увеличение числа предприятий, входящих в городской Совет работающей молодежи.

«Память в каждом дворе» - разработка и запуск мобильного приложения, которое объединяет историю 100 ветеранов Чебоксар. Наравне с этим в 10 школах города будут сформированы патриотические волонтерские отряды.

«Я люблю лес» - формирование ответственного отношения к окружающей среде, восстановление лесных массивов Заволжья после пожаров 2010 года.

«Центр психологического сопровождения и образования «Семья» рассчитан на представителей молодежи, которые уже состоят в браке, или готовых создать семью. Основная цель - снизить количество разводов с помощью психологических консультаций и образовательных мероприятий.

«Развитие центра «серебряного» волонтерства» - открытие добровольцами старшего поколения вещевых благотворительных центров и точек сбора в местах массового скопления людей.

«Служба реабилитации последствий COVID-19 «ВМЕСТЕ» - проект по поддержке людей, которые перенесли коронавирус. По сути, это горячая линия, на которой обратившихся проконсультируют по интересующим их вопросам. Организуют при этом и пункт проката технических средств реабилитации.

«Экологическая тропа здоровья» - создание в Чебоксарах трех экотроп здоровья в лесах и парках. Это будет два маршрута для разных групп здоровья общей длиной 6 километров. На каждой из троп установят информационные стенды с иллюстрациями реабилитационных упражнений и QR-коды с видеороликами их выполнения.

Кроме того, Федеральное агентство по делам молодежи выделило более 921 тысячи рублей проекту «Развитие центра «серебряного» волонтерства Чувашской Республики» и полмиллиона рублей Центру психологического образования и сопровождения «Семья».

А Ассоциация волонтерских центров России по итогам конкурса «Молоды душой» присудила грант на 140 тысяч рублей Волонтерскому центру Чебоксар. Эти деньги пойдут на проведение образовательных мероприятий для добровольцев старшего возраста и поддержку организаторов «серебряного» волонтерства.