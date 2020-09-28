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В Татарстане загорелась баня, один человек погиб

Пожарных вызвали соседи
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
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Тело погибшего нашли во время тушения огня.

Тело погибшего нашли во время тушения огня.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в частной бане на территории садового общества "Турбина" в Тукаевском районе республики начался в 22.02 в воскресенье, 27 сентября. Пожарных вызвали соседи, когда увидели, что вспыхнула баня на одном из участков.

К приезду пожарных у строения уже обрушилась крыша. Очевидцы рассказали, что дома должен быть 71-летний хозяин. Но пенсионера никто не видел, криков о помощи не слышал.

Во время тушения огня в парном отделении пожарные обнаружили тело хозяина.

- Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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