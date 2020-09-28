Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пожар на складе в Казани: общая площадь возгорания уточняется

Столб черного дыма виден за несколько километров
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
О пострадавших пока не сообщается.

О пострадавших пока не сообщается.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В 11.40 в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре на складе, предварительно расположенном на территории завода "Элекон" на улице Короленко в Ново-Савиновском районе города. Было установлено, что там загорелось одноэтажное здание.

Пожару присвоен ранг 3. Работают три ствола РСК-50, лафетный ствол и установка "Кобра".

- Информация по пострадавшим и общая площадь возгорания уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана.

По словам очевидцев, столб черного дыма виден за несколько километров.

ЧППроисшествия в Татарстане