Пожар на складе в Казани: общая площадь возгорания уточняется

О пострадавших пока не сообщается. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В 11.40 в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре на складе, предварительно расположенном на территории завода "Элекон" на улице Короленко в Ново-Савиновском районе города. Было установлено, что там загорелось одноэтажное здание.

Пожару присвоен ранг 3. Работают три ствола РСК-50, лафетный ствол и установка "Кобра".

- Информация по пострадавшим и общая площадь возгорания уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана.

По словам очевидцев, столб черного дыма виден за несколько километров.