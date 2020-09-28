Появилось видео момента ДТП с лосем в Татарстане

Животное неожиданно выпрыгнуло на дорогу. Фото: скриншот с видео

Авария с участием двух легковушек и дикого лося произошла в воскресенье, 27 сентября, в Нижнекамске. Момент ДТП заснял видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей.

На записи видно, как по узкой дороге в лесном массиве по направлению местного Майдана медленно едет колона автомобилей, навстречу изредка пролетают другие легковушки.

И тут неожиданно из зарослей выпрыгивает лось и пытается перебежать дорогу. Водители, которые успели заметить животное, пропускают его. Но в этот момент на встречке появляется автомобиль "Лада". Его водитель сбивает лося. Животное от удара отбрасывает на другую машину. Лось получил травмы и остался лежать на обочине дороги. Также повреждения получили и два автомобиля, которые столкнулись с ним.