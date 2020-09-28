В 400 матче Азеведо за "Ак Барс" казанцы проиграли "Северстали"

Фото: Ак Барс.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" гостил в Череповце у "Северстали". Этот матч легкой прогулки для казанцев не предвещал. "Северсталь" в нынешнем сезоне - крепкий середняк западной конференции и успела потрепать нервы фаворитам. Впрочем, и казанцы были полны решимости продлить победную поступь, да и повод был - Джастин Азеведо проводил 400 матч за "Ак Барс".

Команды долгое время не могли забить. Лишь в конце второго периода Йиндржих Абдул вывел "Северсталь" вперед. Отыгрались казанцы на 48 минуте. Точный бросок на свой счет записал Михаил Фисенко.

Спустя три минуты Даниил Вовченко вновь вывел хозяев вперед. Впрочем, "барсы" успели отыграться. Цели достиг бросок Альберта Яруллина. Все решалось в овертайме, где удача повернулась лицом к "Северстали". Вовченко оформил дубль и принес череповчанам победу - 3:2.

- Поздравляю соперника с победой. Мы сегодня заслужили очко, так скажу. "Северсталь" на хорошем ходу, напрягала нас, мы проиграли в движении, агрессии, борьбе. Нам несвойственно это, но пока упускаем, - прокомментировал итог матча главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

Эта неудача стала для подопечных Дмитрия Квартальнова второй в сезоне. Кроме того, она прервала семиматчевую победную серию "Ак Барса" в сезоне.