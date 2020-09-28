В Татарстане росгвардейцы до приезда пожарных вывели людей из горящей квартиры

Росгвардейцы начали тушить огонь подручными средствами. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Во время патрулирования Нурлата сотрудники Росгвардии Татарстана на улице Самаренкова заметили, что с балкона на 3 этаже жилого валят клубы густого дыма. Сообщив о возгорании в дежурную часть, росгвардейцы отправились к месту происшествия.

Пробравшись сквозь плотную завесу дыма правоохранители нашли в горящей квартире ее хозяев и вывели их на улицу. Еще до приезда пожарных росгвардейцы начали тушить огонь подручными средствами.

- Выяснилось, что причиной задымления стало горение пластиковой обшивки балкона, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Грамотные действия сотрудников ведомства позволили избежать возможных трагических последствий возгорания. В результате пожара никто не пострадал.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, жильцы дома уже самостоятельно покинули квартиры и находились в безопасном месте.