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В Татарстане росгвардейцы до приезда пожарных вывели людей из горящей квартиры

Благодаря им никто не пострадал
Лика ИСАЕВАЛика ИСАЕВА
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Росгвардейцы начали тушить огонь подручными средствами.

Росгвардейцы начали тушить огонь подручными средствами.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Во время патрулирования Нурлата сотрудники Росгвардии Татарстана на улице Самаренкова заметили, что с балкона на 3 этаже жилого валят клубы густого дыма. Сообщив о возгорании в дежурную часть, росгвардейцы отправились к месту происшествия.

Пробравшись сквозь плотную завесу дыма правоохранители нашли в горящей квартире ее хозяев и вывели их на улицу. Еще до приезда пожарных росгвардейцы начали тушить огонь подручными средствами.

- Выяснилось, что причиной задымления стало горение пластиковой обшивки балкона, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Грамотные действия сотрудников ведомства позволили избежать возможных трагических последствий возгорания. В результате пожара никто не пострадал.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, жильцы дома уже самостоятельно покинули квартиры и находились в безопасном месте.

Доброволец