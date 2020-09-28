Эвакуация ТЦ "Тандем" в Казани: неизвестный сообщил о бомбе

Звонок от неизвестного поступил в правоохранительные органы. Фото: Александр ГЛУЗ

Понедельник, 28 сентября, для сотрудников ТЦ "Тандем" в Московском районе столицы Татарстана начался со звонка неизвестного, который сообщил в правоохранительные органы о заложенном в здании центра взрывном устройстве.

К этому времени в торговом центре еще не было много посетителей - сам он открывается в 10.00, с 9.00 работает только продуктовый супермаркет. Но в бутиках уже начали свою смену продавцы и консультанты, которым, в итоге, пришлось быстро покинуть здание.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС Татарстана. Идет обследование здания торгового центра и прилегающей к нему территории.