В Казани под колесами легковушки погиб пенсионер

Смертельный наезд произошел сегодня, 27 сентября, в темное время суток. По предварительным данным, легковушка сбила пенсионера, который переходил оживленную дорогу возле станции метро "Дубравная" в Приволжском районе столицы Татарстана.

На месте работают медики и сотрудники Госавтоинспекции Казани.

Очевидцы рассказали "Комсомолке", что неизвестный решил сократить путь и во время перехода на него на скорости наехал автомобиль. Сила удара была такова, что пешеход скончался на месте наезда - шансов выжить у него не было.