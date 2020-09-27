В Татарстане перевернулся грузовик, водителя зажало в салоне

Пострадавшего доставили в БСМП Казани Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария с участием КАМАЗа произошла в субботу, 26 сентября, в 13.30 в Верхнем Услоне Верхне-Услонского района республики. По предварительным данным, 27-летний водитель грузоовика не выбрал безопасную скорость при спуске с пригорка на переправу через Волгу, и вынужден был применить экстренное торможение. В результате такого маневра многотонный грузовик опрокинулся. Водителя зажало в кабине, вызволяли его из заточения спасатели МЧС Татарстана. Чуть позже его доставили в БСМП Казани. Состояние оценивается медиками как средней тяжести, сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.