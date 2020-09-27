В Казани пройдут обменные гастроли Волгоградского ТЮЗа

Сцена из спектакля "Беда от нежного сердца". Фото Волгоградский ТЮЗ

С 15 октября в столице Татарстана пройдут обменные гастроли Волгоградского ТЮЗа, а Казанский театр в это время будет радовать своими постановками волгоградскую публику. Эти два театра связывает военное прошлое - в годы войны Сталинградский ТЮЗ был эвакуирован в Казань, и те артисты труппы, которые не ушли на фронт, влились в состав казанского коллектива.

Волгоградцы привозят к нам шесть спектаклей. Для детей в возрасте от шести лет будут показаны: 15 и 17 октября представление в двух отделениях "Цирк Шардам, или Школа клоунов" (Даниил Хармс); 16 октября фантазии на восточные темы в двух действиях "Волшебная лампа Алладина" (Юрий Жигульский); 18 октября сказка в двух действиях "Финист – Ясный сокол" (Николай Шестаков). Для взрослой аудитории 12+ и 16+ подготовлены такие постановки, как: 15 и 18 октября учебное пособие в двух действиях «Как выдать маму замуж» (Братья Пресняковы); 16 октября комедия в двух действиях «Счастливый день» (Александр Островский); 17 октября водевиль в одном действии «Беда от нежного сердца» (Владимир Соллогуб).

В свою очередь казанцы привезут в Волгоград такие постановки, как «Остров сокровищ», «Пиграмалион», «Выстрел», «Капитанская дочка», «Джельсомино в стране лжецов», «Женитьба Бальзаминова».