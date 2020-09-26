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Стало известно, что в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом. Так, число летальных случаев там достигло 93. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 205 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 8 486 инфицированных. На данный момент большая их часть - 7 195 человек, выздоровели.

Большинство случаев заражения в Чувашии приходятся на Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район.