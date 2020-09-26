В Марий Эл “пьяный” водитель устроил ДТП, в котором погибли два его пассажира

Фото: пресс-служба Отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД Марий Эл

В пятницу, 25 сентября, на автодороге “Старые Параты - Новые Параты” Волжского района произошла смертельная авария. Около 11.20 автомобиль Лада Калина съехал с дороги в кювет, где опрокинулся. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

К слову, автоинспекторы выяснили, что за рулем автомобиля был 30-летний мужчина, не имеющий права управления, с признаками алкогольного опьянения. Он и еще двое пассажиров с места аварии были госпитализированы. Еще двое пассажиров от полученных травм скончались на месте.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщает пресс-служба Отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД Марий Эл.