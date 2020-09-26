В Ульяновске двое парней украли шесть бутылок элитного коньяка на 90 тысяч рублей

Кража была совершена в одном из магазинов Заволжского района города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в полицию Ульяновска поступило сообщение о краже, совершенной в одном из магазинов Заволжского района. Двое парней взяли шесть бутылок элитного коньяка на общую сумму порядка 90 тысяч рублей, сложили их в рюкзак и вынесли, не оплатив.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что кражу могли совершить местные несовершеннолетние ребята. Оба они были оперативно задержаны. Один признался, что похищенный алкоголь продал по заниженной цене прохожим на улице.

- В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району Ульяновска проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба МВД Ульяновской области.