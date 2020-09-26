Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил Третьяка с рождением правнучки

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

У известного хоккеиста и политика Владислава Третьяка родилась правнучка. С этим радостным событием его среди прочих поздравил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В субботу, 26 сентября, он опубликовал на своей странице в соцсетях соответствующий пост.

- Владислав Третьяк стал прадедушкой! От всей души поздравляю нашего прославленного хоккеиста, депутата Государственной думы России с этим значимым для всей его большой семьи событием! Желаю крепкого здоровья маме и малышке, - написал глава региона.

К поздравлению присоединились и подписчики Морозова.