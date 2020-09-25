Гидрометцентр Татарстана прогнозирует «бабье лето» до конца сентября 2020

Среднесуточные температуры воздуха прогнозируются на 2-3 градуса выше многолетних норм. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сегодня в полдень, 25 сентября, в Татарстане воздух прогрелся и был в пределах от +15 до +19 градусов. В предстоящие выходные ожидается такая же сухая и умеренно-теплая погода – от +16 до +22, прогнозирует Гидрометцентр Татарстана.

Так, согласно его предварительным данным, в регионе будет тепло и в понедельник, 28 сентября, днем ожидается от +17 до +22 градусов без осадков.

В целом «бабье лето» продлится и до конца сентября. При этом среднесуточные температуры воздуха прогнозируются на 2-3 градуса выше многолетних норм.