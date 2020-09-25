Новым главным военным комиссаром Чувашии стал Бахтиер Холиков

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В Чувашии сменился главный военный комиссар. Приказом Минобороны России этот пост занял Бахтиер Холиков, сменивший полковника Александра Мокрушина. Сегодня, 25 сентября, Холикова представили главе республики Олегу Николаеву.

- Вы получаете замечательное наследие, желаю вам успехов, – заметил Николаев.

- Постараюсь сделать все, чтобы не подвести республику, – ответил ему новый военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков.

Во время встречи ее участники обсудили приоритетные направления взаимодействия: вопросы мобилизационной подготовки, призыва на военную службу и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.