Фото: пресс-служба президента Татарстана

В пятницу, 25 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Общение проходило в Доме правительства республики. Среди прочего политики обсудили вопросы рынка труда и трудовой миграции.

Сейчас Узбекистан занимает первое место по количеству граждан, прибывающих в Татарстан. Местный Минтруд ведет адресную работу по информированию работодателей о возможности приема ими граждан союзного государства.

Минниханов напомнил, что в Татарстане сейчас работает узбекская национально-культурная автономия. Кроме того, в местных вузах обучаются порядка 3,6 тысяч узбекских студентов.

Также глава Татарстана поблагодарил коллег из Узбекистана за внимание и поддержку развития сотрудничества, в рамках укрепления отношений с Россией.