В Ульяновской области хотят построить инфекционный госпиталь за 1,4 миллиарда рублей

Регион запросил помощи в финансировании работ и дальнейшего оснащения учреждения у правительства России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ульяновской области собираются построить многофункциональный инфекционный госпиталь на 285 мест с возможностью увеличивать мощности в случаи необходимости до 570 коек. Возведение объекта потребует порядка 1,4 миллиарда рублей.

По данным ТАСС, глава региона Сергей Морозов предложил обратиться к правительству России с просьбой рассмотреть возможность строительства объекта еще в августе 2020 года. Все необходимые документы уже отправлены.От руководства страны область ждет помощи в финансировании как самих работ, так и последующего оснащения госпиталя оборудованием.