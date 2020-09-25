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Общество

В Ульяновской области хотят построить инфекционный госпиталь за 1,4 миллиарда рублей

По задумке, медучреждение на 285 мест будет иметь возможность увеличивать мощности до 570 коек
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Регион запросил помощи в финансировании работ и дальнейшего оснащения учреждения у правительства России.

Регион запросил помощи в финансировании работ и дальнейшего оснащения учреждения у правительства России.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ульяновской области собираются построить многофункциональный инфекционный госпиталь на 285 мест с возможностью увеличивать мощности в случаи необходимости до 570 коек. Возведение объекта потребует порядка 1,4 миллиарда рублей.

По данным ТАСС, глава региона Сергей Морозов предложил обратиться к правительству России с просьбой рассмотреть возможность строительства объекта еще в августе 2020 года. Все необходимые документы уже отправлены.От руководства страны область ждет помощи в финансировании как самих работ, так и последующего оснащения госпиталя оборудованием.