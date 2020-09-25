В День памяти в Набережных Челнах организуют движения автобусов до кладбищ

Они будут ездить по двум маршрутам от остановок "Магазин Океан" и "Пединститут". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 26 сентября, в Набережных Челнах состоится традиционный День памяти. Для удобства местных жителей, в городе организуют движения автобусов до кладбища. Они будут курсировать по двум маршрутам: «Магазин Океан» – проспект Вахитова – Мензелинский тракт, 29 К, кладбище «Молодежное» и «Пединститут» – ост. «Электротехников» – кладбище «Молодежное».

Автобусы будут перевозить пассажиров с 7.00 до 15.00 с интервалом движения в полчаса, сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.